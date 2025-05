Essere genitori al tempo delle baby gang | se ne parla a Formigine con la criminologa Roberta Bruzzone

Essere genitori nell'era delle baby gang è una sfida complessa e attuale. Ne discuterà la criminologa Roberta Bruzzone a Formigine, domenica 18 maggio alle 11, presso l'Auditorium Spira Mirabilis. Questo incontro segna l'apertura del Festival della Giustizia Penale, un evento ideato dall'Associazione Festival Giustizia per promuovere importanti riflessioni sulla sicurezza e il benessere sociale.

Domenica 18 maggio alle 11, all'interno dell'Auditorium Spira mirabilis (in via Pagani 25), appuntamento con il primo evento formiginese del Festival della Giustizia Penale: ospite d'eccezione la criminologa Roberta Bruzzone. Il Festival, ideato e organizzato dall'Associazione Festival Giustizia.

