Espulso dall' Italia il politico danese Rasmus Paludan per motivi di ordine pubblico

Il politico danese Rasmus Paludan, noto per le sue posizioni estremiste e per aver bruciato il Corano, è stato espulso dall'Italia per motivi di ordine pubblico. Paludan, 43 anni, era arrivato a Malpensa per partecipare al Remigration Summit. La Questura di Varese ha confermato l'operazione della Digos per garantire la sicurezza.

E' stato espulso dall'Italia per motivi di ordine pubblico Rasmus Paludan, il 43enne politico danese estremista di destra noto per aver bruciato il Corano, arrivato questa mattina a Malpensa per partecipare al Remigration Summit. Lo conferma la Questura di Varese. La Digos ha svolto tutti gli accertamenti del caso, quindi è scattata l'espulsione. Secondo quanto ha scritto lo stesso Paludan su Facebook, la polizia gli avrebbe detto che "gli altri si arrabbiano perché ci sei tu. Ecco perché non dovresti essere qui". Paludan ha fondato il partito di estrema destra Stram Kurs (Linea dura) ed è stato più volte condannato per aver bruciato più volte il Corano in pubblico. Non è ancora chiaro dove si terrà il Remigration Summit, che inizialmente era stato organizzato in un hotel di Somma Lombardo, in provincia di Varese. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Espulso dall'Italia il politico danese Rasmus Paludan per motivi di ordine pubblico

