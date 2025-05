Esporre il cinema | per la prima volta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen storica collaboratrice di Aki Kaurismäki

Arezzo ospita per la prima volta in Italia “Dietro la scena, dentro il set dell’umano”, una mostra dedicata alle fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, storica collaboratrice di Aki Kaurismäki. Oltre cinquanta scatti catturano la dimensione intima e poetica del suo cinema, rivelando il sodalizio creativo tra il fotografo e il regista finlandese.

Arezzo, 15 maggio 2025 – Oltre cinquanta scatti che svelano la dimensione più intima e poetica del cinema di Aki Kaurismäki: si intitola “Dietro la scena, dentro il set dell’umano”, la mostra che per la prima volta porta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena (Malla) Hukkanen, celebre fotografa finlandese legata al regista da una collaborazione e amicizia lunga oltre quarant’anni. Curata da Armando Andria, Laura Vittoria Cherchi e Gabriele Monaco, l’esposizione fa parte del progetto Esporre il cinema, giunto alla sua quinta edizione, e inaugurerà sabato 17 maggio alle ore 18.30 negli spazi di Casa Masaccio, Centro per l’Arte Contemporanea a San Giovanni Valdarno. La mostra sarà visitabile fino al 27 luglio 2025. La mostra sarà inaugurata sabato 17 maggio, presso Palazzo d’Arnolfo (piazza Cavour, 1) alle ore 17: ci saranno i saluti istituzionali e l’introduzione con il critico e traduttore Rinaldo Censi e la storica del cinema Anna Masecchia, in dialogo con Armando Andria. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Esporre il cinema”: per la prima volta in Italia le fotografie di scena di Marja-Leena Hukkanen, storica collaboratrice di Aki Kaurismäki

