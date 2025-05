esplorando il mondo della bizarro fiction

Un genere che sfugge alle regole. La Bizarro Fiction è il cugino folle della narrativa contemporanea. Non chiede permesso non segue schemi e spesso scuote chi si avvicina per la prima volta ai suoi racconti. Nata come corrente ribelle negli Stati Uniti questa forma narrativa fonde surrealismo horror satira e grottesco in un mix che non cerca di piacere a tutti ma che lascia il segno. È una letteratura che fa il solletico al cervello mentre lancia una secchiata di acqua gelida sul volto dell’abitudine. Z-library offre un modo semplice per cercare mantenendo comunque un’ampia selezione di libri come Anna’s Archive e Project Gutenberg e dentro quell’archivio può capitare di inciampare in titoli che aprono porte insolite. Libri che parlano di Dio come un taco gigante o città governate da scimmie mutanti. 🔗Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

