Espansione dell’aeroporto Salvini | Bloccarla sarebbe un errore

L'espansione dell'aeroporto di Fiumicino, simbolo di progresso e innovazione, rappresenta una scelta fondamentale per lo sviluppo economico del Paese. La presenza del ministro Matteo Salvini all'inaugurazione del rinnovato Terminal 3 sottolinea un chiaro orientamento verso la crescita. Bloccare questa evoluzione sarebbe un errore strategico che frenerebbe le potenzialità del sistema aeroportuale italiano.

Fiumicino, 15 maggio 2025 – La presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’inaugurazione del rinnovato Terminal 3 ( leggi qui ) non è stata solo simbolica, ma il segnale concreto di un orientamento strategico. Nessuna esitazione, nessuna ambiguità: “ bloccare la crescita del Leonardo Da Vinci – ha detto il ministro – sarebbe un errore che Roma, il Governo e l’Italia intera non possono permettersi” Una dichiarazione forte, pronunciata davanti ai vertici di Aeroporti di Roma e ai rappresentanti istituzionali, con cui Salvini ha tracciato una linea chiara: “ I numeri parlano chiaro. Devi migliorare e guardare avanti quando le cose vanno bene, perché se ti siedi su risultati positivi pensando che siano garantiti, poi quando il nastro si ferma è troppo tardi per reagire.” Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla co mpetizione globale tra gli hub intercontinentali. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

