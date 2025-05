Esordio positivo per Baldassarri in MotoE a Le Mans con Ducati V21L

Esordio positivo per Lorenzo Baldassarri in MotoE al circuito di Le Mans. Il 28enne di Montecosaro ha affrontato il suo debutto assoluto con la Ducati V21L, chiudendo la gara in sesta posizione. Un inizio incoraggiante per il pilota, che si prepara a conquistare il mondiale delle moto elettriche.

Esordio positivo in MotoE per Lorenzo Baldassarri. Il Mondiale delle moto elettriche è scattato sul circuito di Le Mans e per il 28enne di Montecosaro è stato il debutto assoluto su questa tipologia di bolidi, dal 2023 unicamente V21L Ducati. Il Balda ha tagliato il traguardo in sesta posizione nella prima corsa e alla quinta nella seconda. Ha così raccolto 21 punti, il compagno al team Intact e campione iridato in carica, Hector Garzò, in seguito a una caduta nella prima sessione di prove libere ha alzato bandiera bianca. "Sono contento – ha commentato Baldassarri – perché siamo partiti bene nella prima gara e sono riuscito a staccarmi molto anche dopo la ripartenza. Ma soprattutto, ho imparato molto da Casadei, un punto di riferimento in questa categoria. Nella seconda gara avevo il podio in pugno, ma dopo l’incidente alla curva tre sono contento di essere rimasto in sella. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Esordio positivo per Baldassarri in MotoE a Le Mans con Ducati V21L

Cosa riportano altre fonti

MotoE | GP Francia 2025, Gara 2: Mattia Casadei vince a Le Mans una corsa ad eliminazione

Come scrive p300.it: Quello di Le Mans è stato un primo weekend di MotoE incredibilmente movimentato e con tanti ... della serie rischia di dover rimanere in panchina per un bel po’. Lorenzo Baldassarri, al debutto sulle ...

Hector Garzo salterà la prima gara della MotoE a Le Mans

Si legge su gpone.com: L'unico pilota in pista del team sarà dunque Lorenzo Baldassarri. Current #MotoE Champion will miss the rest of the #FrenchGP after a crash in the first session of the morning pic.twitter.com ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Totti positivo con sintomi al Covid19: ecco come sta

L'ex capitano della Roma aveva accusato nei giorni scorsi alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni stavano gi? migliorando.