esce rottincuore di romina falconi un disco un film un opera mondo

In genere il miglior modo per ambientarsi quando si arriva in un luogo che ci è sconosciuto, lontano per costumi e consuetudini al nostro modo di vivere o di sentire il mondo, è quello di provare a adeguarsi a tutto quanto ci circonda, senza fare resistenze, una sorta di resa incondizionata e pacifica che dovrebbe, quantomeno, abbattere ogni ostilità nei nostri confronti. Non solo, potrebbe anche venirci utile nel muoverci in un contesto che comunque non sentiamo ancora come nostro, arrivi ai Caraibi dalla Scandinavia, non avrebbe senso andare in giro con giacca a vento e stivaloni, assumendo vitamina D. A vederla così, questa non è un tutorial né una guida turistica, non ci dovrebbe essere nulla di più sconosciuto e difficile da decodificare del futuro, un luogo nel quale non solo non siamo mai andati, ma nel quale non è mai andato neanche nessun altro essere umano prima di noi, Doctor Who escluso. 🔗Leggi su 361magazine.com

