Esce di strada e si ribalta muore all’interno della sua auto impazzita

Un tragico incidente ha scosso la comunità nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, quando un'auto si è ribaltata su una strada di collegamento. Il conducente ha perso la vita nell'impatto, mentre l'altro passeggero è rimasto gravemente ferito. La notizia ha lasciato sgomenti coloro che conoscevano la vittima e l'intera comunità.

Un grave incidente ha spezzato una vita nel primo pomeriggio di giovedì 15 maggio. Intorno alle 12.30, un’auto si è improvvisamente ribaltata mentre viaggiava su una strada di collegamento. A bordo del veicolo c’erano due persone: una di loro, il conducente, ha perso la vita, mentre l’altro occupante è rimasto ferito. Le prime ricostruzioni parlano di un possibile malore alla guida come causa della tragedia. >> “È scappato in Spagna”. Amanda e Iago, dopo poche settimane insieme la confessione più amara: com’è andata a finire La vittima è un uomo di 68 anni, residente a Pollenza. Mentre era al volante di una Opel, avrebbe accusato un improvviso malessere che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto. La vettura si è rovesciata su un fianco e ha terminato la corsa ai margini della carreggiata, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso per estrarre i passeggeri rimasti incastrati. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Esce di strada e si ribalta. Muore durante i soccorsi

Riporta msn.com: A fargli perdere il controllo dell’auto, quasi certamente è stata la pioggia. Uno scroscio potente che per alcuni minuti ...

Auto esce di strada in curva e si ribalta: Davide Corrazzin muore sul colpo a 21 anni, gravi i due amici che erano con lui

Scrive msn.com: Davide Corrazzin, 21 anni, residente ad Arcade, Treviso, è morto in un incidente martedì sera 29 aprile 2025, in via ...

Tragedia a Celle Ligure, auto esce di strada e si ribalta: due morti (FOTO)

informazione.it scrive: Una notizia che ha scosso profondamente il mondo della critica cinematografica è quella riguardante la morte di Giovanna Barreca, una delle figure più rispettate nel panorama della cultura. Ieri ...

Verona - bus di linea esce di strada: morta una donna

Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di estrarre l'autista del bus rimasto incastrato tra le lamiere.