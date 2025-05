La finale dell’ Eurovision Song Contest 2025 si avvicina ma mancano ancora da assegnare gli ultimi dieci posti a disposizione. Questa sera, in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, andrà in scena la seconda semifinale dove a battersi saranno 16 cantanti rappresentanti delle rispettive nazioni in gara. Ma non solo, perché durante la serata anche Regno Unito, Francia e Germania (già qualificate per la finale di sabato 17 maggio) si esibiranno fuori gara per presentare i loro brani. Il racconto della puntata sarà nuovamente affidato alle voci di Gabriele Corsi e BigMama che commenteranno la seconda semifinale a partire dalle 21 su Rai 2. Poco prima, alle 20.15, andrà in onda un’ anteprima di 15 minuti per raccontare l’atmosfera pre-show. La serata sarà anche seguita da Radio 2 con la conduzione di Diletta Parlangeli e Matteo Osso tra curiosità e retroscena sugli artisti e i brani in gara. 🔗Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - ESC 2025, nella seconda semifinale omaggio a Toto Cutugno