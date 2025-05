Esagitato al pronto soccorso dell' ospedale di Rivoli scaglia un macchinario contro i medici bloccato

Un episodio di violenza ha scosso il pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli: un uomo di 43 anni, senza fissa dimora, ha lanciato un ecografo contro un muro, causando panico tra il personale medico. I Carabinieri della compagnia di Rivoli lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia a pubblico ufficiale.

Un italiano di 43 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia a pubblico ufficiale dai carabinieri della compagnia di Rivoli nella notte di ieri, mercoledì 14 maggio 2025, dopo avere lanciato un ecografo contro un muro del pronto soccorso. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Esagitato al pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli scaglia un macchinario contro i medici, bloccato

