erika vikman chi è la cantante della finlandia dell eurovision 2025

Nata a Tampere nel 1993, Erika Vikman è una delle artiste più riconoscibili della scena musicale finlandese. È attiva nel mondo dello spettacolo fin da giovane, e ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008. Il momento decisivo arriva nel 2016, quando vince il Tangomarkkinat, un importante festival dedicato al tango. Da lì in poi, Erika ha continuato a crescere, collezionando dischi di platino con hit come Syntisten Pöytä e Ruoska, e collaborando anche con Käärijä, secondo classificato all’Eurovision 2023. Per Erika, il sogno di prendere parte all’Eurovision non è una novità. Già nel 2020 partecipa all’ Uuden Musiikin Kilpailu (UMK), la selezione nazionale per il contest europeo, con il brano Cicciolina. Anche se non riesce a ottenere il pass per l’Eurovision, la canzone ottiene un grande successo, tanto da conquistare il disco di platino. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

