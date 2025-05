Equitazione | Camilli Casadei e Gaudiano saranno presenti alla Global Champions League di Madrid

Camilli, Casadei e Gaudiano si preparano a brillare alla Global Champions League di Madrid, un evento cruciale nel mondo del salto ostacoli. Mentre ci avviciniamo al prestigioso Piazza di Siena 2025, Madrid si appresta ad accogliere una tappa imperdibile del Global Champions Tour, promettendo emozioni e performance straordinarie nel fine settimana in arrivo.

Il Piazza di Siena 2025 si sta avvicinando, ma prima dell’appuntamento equestre capitolino il mondo del salto ostacoli vivrà una nuova tappa della Global Champions League e del Global Champions Tour in quest’annata. Il massimo circuito della specialità sarà di scena a Madrid nel prossimo fine settimana e saranno ben 3 gli italiani di scena nelle varie squadre impegnate nella rassegna: Emanuele Camilli, Giacomo Casadei ed Emanuele Gaudiano. Camilli, che ha vinto la tappa del Global Champions Tour a Città del Messico, farà parte dei Riesenbeck International, Casadei e Gaudiano, che faranno entrambi parte della squadra della nazionale italiana nella Coppa delle Nazioni al Piazza di Siena, rappresenteranno invece i Doha Falcons e i Rome Gladiators. Indicazioni quindi importanti quelle che arriveranno dall’evento madrileno con vista su Roma. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Camilli, Casadei e Gaudiano saranno presenti alla Global Champions League di Madrid

