entrato in funzione il nuovo autovelox sulla commenta

Entrato in funzione il nuovo autovelox sulla Commenda, il dispositivo per il controllo della velocità è attivo dal 15 maggio, al chilometro 4,315. Il Comune di Montefiascone annuncia il ritorno della sorveglianza elettronica sulla strada provinciale, mirata a garantire maggiore sicurezza per gli utenti della strada.

