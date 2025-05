Ennesimo grave incidente in Traversa San Giorgio ferito un motociclista

Un nuovo grave incidente si è verificato oggi in traversa San Giorgio, a Carpi, dove un motociclista è rimasto ferito. Questa strada, già nota per due incidenti mortali, continua a rappresentare un pericolo per la viabilità locale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio e le cause sono ancora da accertare.

Traversa San Giorgio, strada alla periferia sud di Carpi già teatro di due incidenti mortali, continua ad essere un punto critico per la viabilità locale. Anche nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.40, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. Ancora da. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Ennesimo grave incidente in Traversa San Giorgio, ferito un motociclista

Potrebbe interessarti su Zazoom

Incidente Funivia, freno non funzionante : Il bimbo di 5 anni resta grave

Domenica 23 maggio 2021 intorno alle 12:30 una cabina della Funivia che collega la città di Stresa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con il Monte Mottarone è caduta trasportando 15 persone: 14 sono morte (13 sul luogo dell' Incidente, mentre un 9 anni -vecchio ragazzo dopo essere stato trasferito all'ospedale di Torino).