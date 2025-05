Eni pronta a vendere il 20% di Plenitude ad Ares per 10 miliardi di euro

Eni è pronta a cedere il 20% di Plenitude ad Ares per 10 miliardi di euro, avendo firmato un'intesa di esclusiva con il fondo di investimento. Questa operazione mira a rafforzare la presenza di Plenitude, controllata da Eni, nel mercato energetico nazionale, promettendo significative opportunità di crescita e sviluppo.

Eni ha firmato un'intesa temporanea di esclusiva con il fondo di investimento Ares, con l'obiettivo di vendere il 20% delle azioni di Plenitude, la società controllata dall'azienda petrolifera di Stato che si occupa della vendita e della distribuzione di energia elettrica e gas nel Paese. Se la vendita andasse a buon fine, l'accordo dovrebbe superare i 10 miliardi di euro. Si tratta della seconda entrata nel capitale di Plenitude di un soggetto diverso da Eni, dopo quella di Energy Infrastructure Partners. Eni vuole vendere una parte di Plenitude. Nelle scorse settimane Francesco Gattei, chief Transition & Financial officer di Eni, aveva confermato che il gruppo aveva una trattativa in corso per la vendita del 15-20% di Plenitude. Ares non era il solo soggetto interessato. Nella lista c'erano anche Stonepeak e Apollo Global, altri due fondi molto importanti.

