Eni ha pubblicato Eni for 2024 – A just transition, il report volontario di sostenibilità che illustra i principali risultati conseguiti nel corso dell’anno nel percorso verso una just transition. Il documento, giunto alla sua 19esima edizione, fornisce una panoramica delle performance e azioni concrete di Eni per una transizione energetica giusta, capace di coniugare crescita industriale, sostenibilità ambientale e inclusione sociale, illustrando le strategie e gli obiettivi futuri. Ridotte le emissioni di metano e consolidata la produzione da fonti rinnovabili. Tra i principali risultati raggiunti dall’azienda nel 2024, il report include la riduzione delle emissioni nette Scope 1 e 2 del 55 per cento per l’Upstream e del 37 per cento per Eni rispetto al 2018. Un focus particolare è stato posto sulla riduzione delle emissioni di metano, confermando il target di portarle prossime allo zero nel 2030. 🔗Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Eni, nel report di sostenibilità 2024 l’impegno dell’azienda per la transizione energetica