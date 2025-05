Enemies | Austin Butler e Jeremy Allen White giocano al gatto e al topo in un thriller prodotto da Ari Aster

In "Enemies", diretta da Ari Aster, i celebri attori Austin Butler e Jeremy Allen White si sfideranno in un avvincente gioco di gatto e topo. Mentre Butler interpreta un sicario, White veste i panni di un detective determinato. Questo thriller promette suspense e colpi di scena, mettendo alla prova il loro talento in un confronto mozzafiato.

Gli amatissimi Jeremy Allen White e Austin Butler si fronteggeranno in un thriller intitolato Enemies e che ha fra i produttori Ari Aster. Uno sarà un detective e l'altro un sicario.

Da cinefilos.it: A24 ha ufficializzato che il vincitore dell’Emmy per The Bear Jeremy Allen White e il candidato all’Oscar Austin Butler saranno i protagonisti del film crime Enemies scritto e diretto da Henry Dunham.

Come scrive ecodelcinema.com: Jeremy Allen White e Austin Butler saranno i protagonisti di "Enemies", un film gangster diretto da Henry Dunham, le cui riprese inizieranno a Chicago nell'estate del 2025 con un budget di 25 milioni.

