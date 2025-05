Da oggi, 15 maggio 2025 - come informa una nota della Questura di Firenze - è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio nel comune di Empoli disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S.. dal questore, Fausto Lamparelli L'articolo Empoli: licenza sospesa per 10 giorni a un locale pubblico. Dopo una rissa. E unità cinofila scopre droga in bagno proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it

