Empoli licenza sospesa per 10 giorni a un locale | era ritrovo di pregiudicati

Il Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni di un locale in via Ricasoli, Empoli. L’azione è stata intrapresa in risposta a ripetuti episodi di illegalità , poiché il locale era diventato un ritrovo per pregiudicati, infrangendo le norme di pubblica sicurezza.

Empoli, 15 maggio 2025 - Dal 15 maggio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Ricasoli nel comune di Empoli. La chiusura è stata disposta, ai sensi dell'art. 100 del Tulps dal Questore della provincia di Firenze Fausto Lamparelli. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Firenze, è stato emesso dopo alcuni controlli eseguiti da personale del Commissariato della Polizia di Stato di Empoli insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale con l'ausilio di unità cinofile antidroga. Nei controlli è stata accertata la presenza di tanti clienti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In più, in uno di tali controlli, l'unità cinofila ha rinvenuto all'interno dei bagni del locale della droga, in particolare hashish, che poi è stata sequestrata a carico di ignoti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, licenza sospesa per 10 giorni a un locale: era ritrovo di pregiudicati

Cosa riportano altre fonti

Empoli, licenza sospesa per 10 giorni a un locale: era ritrovo di pregiudicati

Secondo lanazione.it: Empoli, 15 maggio 2025 - Dal 15 maggio è scattata la sospensione della licenza per 10 giorni per un pubblico esercizio di via Ricasoli nel comune di Empoli. La chiusura è stata disposta, ai sensi dell ...

Fazzini: "Vi dico qual è il segreto dell'Empoli. Sentivo di poter indossare la numero 10"

Da tuttomercatoweb.com: Poi Viareggio, quindi a 15 anni l'Empoli fino alla prima squadra. Indossare la maglia numero 10 è una bella soddisfazione, è la più importante: sentivo di poterla indossare quest'anno ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: la licenza da cacciatore di taglie II disponibile

In più 10 nuovi ranghi con nuovi articoli per il Ruolo, ricercati e altro Il West, sterminato e pieno di prede e predatori di ogni tipo, è la patria per definizione dei fuorilegge.