emmy chi è la cantante dell irlanda all eurovision 2025

Nel 2025, EMMY ha partecipato a Eurosong, la selezione irlandese per l' Eurovision, con il brano Laika Party. La canzone, scritta insieme al fratello Erlend, Larissa Tormey, Truls Marius Aarra e Henrik Østlund, è un omaggio alla cagnolina Laika, che nel 1957 fu il primo essere vivente a orbitare intorno a Pianeta. Il brano immagina un finale alternativo per Laika, trasformando la sua tragica storia in una festa cosmica. Chi è EMMY. Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen, classe 2000 e conosciuta come EMMY, è una cantautrice norvegese originaria di Holmestrand. Cresciuta in una famiglia amante della musica, ha iniziato a cantare fin da bambina, partecipando a cori e concorsi canori. Nel 2015 ha raggiunto la finale del Melodi Grand Prix Junior con il brano Aiaiaiai . La prima svolta della sua carriera arriva nel 2015, anno in cui partecipa a un concorso canoro per bambini, il Melodi Grand Prix Junior, arrivando fino alla superfinale con il brano Aiaiaiai.

