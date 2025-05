Emma Raducanu, potrebbe essere molto piĂą di una semplicissima suggestione: cosa bolle in pentola tra lei e l’amatissimo campione. Il loro sodalizio, a dire la veritĂ , è durato ben piĂą di quanto avessimo pensato. In tanti avevano difatti osservato, sin dall’inizio, che Novak Djokovic non avesse avuto una grande idea. Che lui ed Andy Murray fossero troppo diversi – benchĂ© in comune abbiano di certo il talento – per poter lavorare insieme in maniera proficua. Emma Raducanu e il collega campione: la nuova coppia fa impazzire i tifosi (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non ha stupito fondamentalmente nessuno, dunque, la notizia, arrivata qualche giorno fa, della loro separazione. Ce l’aspettavamo, la verità è questa. Sembra però che i due tennisti, almeno quello, non siano arrivati ai ferri corti. A giudicare dal modo in cui entrambi hanno annunciato sui social la fine di questa collaborazione, la sensazione è che la decisione sia stata presa di comune accordo. 🔗Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Emma Raducanu e il collega campione: la nuova coppia fa impazzire i tifosi