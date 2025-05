Emergenza idraulica a Meldola una giornata di addestramento di Protezione Civile

Domenica scorsa, il complesso sportivo delle piscine di Meldola ha ospitato un'importante giornata di addestramento della Protezione Civile. Organizzato dalla Protezione Civile di Meldola in collaborazione con Sos Forlì, l'evento ha messo a fuoco le tecniche e le procedure per affrontare le emergenze idrauliche, cruciali in caso di alluvioni e allagamenti in area urbana.

Domenica si è svolto, presso il complesso sportivo delle piscine di Meldola, un’addestramento di Protezione Civile organizzato dalla Protezione Civile di Meldola insieme alla Protezione Civile Sos Forli relativa a situazioni di emergenza idraulica durante alluvioni con allagamenti in area urbana. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Emergenza idraulica, a Meldola una giornata di addestramento di Protezione Civile

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Bagnone intensa campagna vaccinale con l’ausilio della Misericordia che ha costituito anche il Gruppo di Protezione civile

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla.