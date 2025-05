Emergenza anziani fondi dall’Arengo

Il Comune si mobilita per supportare gli anziani non autosufficienti, investendo oltre 700mila euro in due nuove iniziative. Tra queste, gli assegni di cura per le famiglie che si dedicano all'assistenza dei propri cari, mirate a garantire un sostegno concreto e migliorare la qualità della vita degli anziani nella nostra comunità.

Il Comune si schiera al fianco degli anziani non autosufficienti che vivono in città. Due le iniziative previste dall’amministrazione, che comporteranno un investimento complessivo di oltre 700mila euro. La prima riguarda gli assegni di cura per quelle famiglie che svolgono funzioni assistenziali rivolte proprio ad anziani non autosufficienti. La persona anziana assistita, in base al bando già pubblicato sul sito del Comune, deve aver compiuto 65 anni, essere ovviamente in vita al momento della presentazione della domanda, essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% e aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell’indennità di accompagnamento. Possono presentare domanda l’anziano stesso, se in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita, i familiari (parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado) che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente, nonché il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza anziani, fondi dall’Arengo

Ne parlano su altre fonti

Emergenza anziani, fondi dall’Arengo

Riporta ilrestodelcarlino.it: Il Comune si schiera al fianco degli anziani non autosufficienti che vivono in città. Due le iniziative previste dall’amministrazione, ...

Assistenza domiciliare, emergenza in Toscana: “Tutto il peso addosso alle famiglie”

Si legge su lanazione.it: Gonella del Consiglio dei cittadini per la salute della Regione: “Costi enormi e contributi quasi irrilevanti”. “Le cure a domicilio fra i problemi principali, considerando anche l’invecchiamento dell ...

Anziani e disabili: in arrivo 2.500.000 di euro

Riporta nove.firenze.it: La delibera, portata in giunta dall'assessore ... sull'Arno per l'emergenza disabili. - 10.000 alla Società della Salute del Mugello per percorsi integrati sociosanitari per anziani non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CORONAVIRUS, DA DOMENICA 6 AL 19 DICEMBRE BASTANO UN SMS O UNA CHIAMATA AL 45590 PER SOSTENERE LEIDAA PER EMERGENZA COVID-19

Gli animali delle famiglie colpite dalla pandemia di Covid-19 e i volontari che li salvano o che li aiutano - decine di migliaia i casi trattati dall’inizio dell’emergenza - sono i protagonisti dello spot a sostegno dell’iniziativa solidale “LEIDAA per emergenza Covid-19”, lanciata dall’on.