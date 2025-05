Emanuele Pozzolo è stato espulso da Fratelli d’Italia. Finisce così la militanza del deputato nel partito di Giorgia Meloni, che ha votato all’unanimità per la sua estromissione. Pozzolo era balzato agli onori della cronaca poco dopo il veglione di Capodanno 2024, quando a Rosazza (Biella) un colpo di pistola ferì Luca Campana, compagno della figlia del caposcorta di Andrea Delmastro, anche lui esponente di FdI. Il colpo partì proprio dalla pistola di Pozzolo, che fu sospeso dal partito e indagato per porto illegale di armi e munizioni. Pozzolo contro FdI. «Il partito che ho contribuito a fondare e che da sempre riunisce una bellissima comunità di persone e idee, rischia di diventare ostaggio di qualche ducetto che utilizza il bullismo politico per affrontare vicende che meriterebbero altro trattamento», commenta oggi Emanuele Pozzolo in un’intervista a La Stampa. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Emanuele Pozzolo cacciato da FdI dopo lo sparo di Capodanno: «Bullismo politico, il partito è ostaggio di qualche ducetto»