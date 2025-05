Elodie sorprende tutti, svelando che il suo cognome non è Di Patrizi, ma si chiama in realtà Elodie Canini. Una vera e propria sorpresa per chi la segue da moltissimi anni e non conosceva questa particolarità. La rivelazione di Elodie sul segreto di famiglia. Ospite di R101, Elodie ha rivelato alcune curiosità sulla sua vita. Fra queste c’è il fatto che il suo vero cognome non è Di Patrizi, bensì Canini. “Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo – ha raccontato la cantante -. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva. Si innamorò di mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre”. Per questo motivo alla fine il padre di Elodie avrebbe ricevuto il cognome Di Patrizi. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie sorprende tutti: “Di Patrizi non è il mio cognome”