Elodie rivela | Il mio vero cognome non è Di Patrizi Il racconto dell' aneddoto privato

Elodie sorprende i fan svelando che il suo vero cognome non è Di Patrizi, ma Canini. La rivelazione, avvenuta durante un'intervista a R101, ha illuminato un aneddoto privato in vista del suo atteso tour negli stadi a Napoli e Milano. La cantante romana, che ha appena compiuto 35 anni, condivide dettagli sulla sua vita familiare.

Il vero cognome di Elodie non è Di Patrizi, ma Canini. La rivelazione è stata della cantante romana che da poco ha compiuto 35 anni, durante un'intervista rilasciata a R101 in vista del suo tour negli stadi a Napoli e Milano. "Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo.

