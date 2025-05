Elodie compleanno Diletta Leotta e Can Yaman | Sfiorato l’incidente

Elodie ha festeggiato il suo 35° compleanno a Milano, circondata da amici e parenti. Durante i festeggiamenti, un inaspettato incontro con l’ex Can Yaman ha rischiato di trasformarsi in un momento imbarazzante per Diletta Leotta, creando un clima di sorpresa e curiosità. Scopri i dettagli di questo intrigante episodio nell'articolo.

Durante il party per i suoi 35 anni, la cantante ha festeggiato con amici e parenti a Milano. La giornalista sportiva si sarebbe ritrovata inaspettatamente faccia a faccia con il suo ex Can Yaman, sfiorando un imbarazzante "incidente" L'articolo Elodie compleanno, Diletta Leotta e Can Yaman: “Sfiorato l’incidente” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elodie compleanno, Diletta Leotta e Can Yaman: “Sfiorato l’incidente”

