Elly Schlein il retroscena | Pd pronto ad archiviarla

Un nuovo fronte interno agita il Partito Democratico, questa volta in vista del referendum sul lavoro dell'8 e 9 giugno. Sei parlamentari di primo piano – Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi – hanno firmato una lettera indirizzata a La Repubblica, ma rivolta in realtà alla segretaria del partito, Elly Schlein. Il contenuto è netto: i sei annunciano che non voteranno tre dei cinque quesiti referendari. Una presa di posizione che li colloca, paradossalmente, più vicini alle posizioni di Ignazio La Russa che a quelle della loro leader. Leggi anche: Meloni, scontro totale con Conte e Schlein su riarmo e sanità Astensione motivata dal sostegno al Jobs Act. Nel mirino c'è la volontà di Schlein di smantellare il Jobs Act, la riforma del lavoro approvata con il pieno consenso del Pd sotto la guida di Matteo Renzi.

