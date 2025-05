Elly Schlein il retroscena | Pd pronto ad archiviarla

Nel Partito Democratico si apre un nuovo fronte di tensione, stavolta in vista del referendum sul lavoro dell’8 e 9 giugno. Sei volti noti del partito – Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi – hanno firmato una lettera a la Repubblica, indirizzata in realtà alla segretaria Elly Schlein. Il messaggio è chiaro: non voteranno tre dei cinque quesiti referendari. Una posizione che, paradossalmente, li avvicina più alle idee di Ignazio La Russa che a quelle della loro leader. Il motivo della spaccatura? La volontà di Schlein di archiviare il Jobs Act, la riforma sul lavoro approvata sotto la segreteria di Matteo Renzi. I sei firmatari, ex renziani, respingono quella che definiscono una resa dei conti ideologica. “Non voteremo – scrivono – perché il futuro del lavoro non può passare da un regolamento di conti con il passato”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it