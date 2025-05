Se stai a sentire prima una parte e poi l’altra, pare che non sia successo niente. E allora sì che ci sarebbe la notizia, doppia. Vorrebbe dire cha almeno su qualcosa il Pd ha trovato un punto di vista unanime, anche se essa consiste nella certificazione dell’irresolubilità delle proprie divisioni. Sei parlamentari di prima fila, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Pina Picierno, Lia Quartapelle e Filippo Sensi, hanno scritto una lettera al quotidiano di casa, La Repubblica. Il destinatario però in realtà è Elly Schlein. Alla loro segretaria gli onorevoli comunicano che, sul referendum dell’8 e 9 giugno in tema di lavoro, sono più d’accordo con Ignazio La Russa che con lei. Infatti i sei si asterranno dal votare tre quesiti su cinque, non perché si ritengono dei sabotatori della democrazia, come la Nazarena bolla chi non ritira la scheda, ma perché sono a favore del Jobs Act, la legge che i dem di Matteo Renzi votarono all’unanimità e quelli della nuova leader vogliono cancellare. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

Elly Schlein, il Pd è pronto ad archiviarla