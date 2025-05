ella emhoff ci suggerisce una combo moda pratica e cool da copiare subito

Diciamo la verità . Abbiamo l’armadio pieno di vestiti ultra leggeri, corti o midi, che indossiamo esclusivamente in vacanza al mare perché non ci sentiamo pienamente a nostro agio a metterli anche in città . Ed è un peccato perché si tratta di pezzi molto amati, pratici e femminili di cui andrebbero sfruttate di più le potenzialità moda. Come fare per rimediare? Per esempio provando la combinazione abito baby-doll e jeans prima delle vacanze. Tirando fuori dal guardaroba quel modello che spesso usiamo come copricostume o per andare al mercatino caratteristico e abbinarlo a un capo prettamente cittadino. Sembra strano a dirsi ma il risultato dà grandi soddisfazioni e si rivela davvero cool e facile. Soprattutto se poi si gioca anche con qualche accessorio diverso dal solito. Lo stile eclettico e cool di Ella Emhoff si vede anche nella capacità di creare nuove combo moda con i pezzi che ha già nell’armadio (foto Spotlight Launchmetrics). 🔗Leggi su Amica.it

