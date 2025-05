elio germano vuole soldi pubblici per il cinema ma quasi tutti i suoi film hanno incassato meno dei contributi

Elio Germano protesta per i tagli ai finanziamenti nel cinema. Ma soltanto in un caso i film che hanno ricevuto soldi e con lui tra i protagonisti hanno incassato di piĂą nelle sale rispetto a quanto hanno ricevuto dallo Stato. Lo scrive oggi Maurizio Belpietro su La VeritĂ , citando i dati del mensile Box Office. Nel complesso i film italiani o in coproduzione hanno incassato 121 milioni di euro, 261 mila ciascuno. Con 17,8 milioni totali. Berlinguer – La grande ambizione, che vede proprio Germano nei panni del protagonista, ha incassato al botteghino 3,8 milioni e ha preso 2 milioni di euro pubblici. L’unico caso. Si tratta dell’unico caso in cui gli incassi hanno superato i contributi. Che hanno finanziato altre nove pellicole in cui Germano ha ricoperto ruoli per un totale di 17 milioni e 690 mila euro. 🔗Leggi su Open.online

