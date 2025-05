Elio Germano chiagne e flop | 17 milioni di euro di soldi pubblici per i suoi film un buco di 5 milioni

I numeri parlano chiaro: E lio Germano, attore italiano “compagno” e anti-governo Meloni, avrebbe poco da lamentarsi dello Stato, del governo e del sistema che finanzia il cinema: nel 2024, in 10 film in cui ha recitato, Germano ha ricevuto indirettamente un sostegno di oltre 17 milioni e mezzo di euro a fronte di 12 milioni di incassi. Un “buco” di 5 milioni di euro, tutti a carico dei cittadini. E, sulla coscienza, di chi ha proposto e si è fatto finanziare film “flop” ai botteghini, che in generale spesso restano in sala anche solo per un giorno. Oggi “ La Verità “, in un lungo articolo del direttore Maurizio Belpietro, smaschera il “lamento” di Germano, che solo qualche giorno fa si era scagliato contro il ministro Giuli e il sistema della “destra” che penserebbe solo a piazzare gli esponenti “del suo clan” nei posti di potere. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

