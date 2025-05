Elezioni Moncalieri 2020 assoluzione definitiva per Molinari e Benvenuto

Nel contesto delle elezioni a Moncalieri del 2020, arriva l'assoluzione definitiva per Riccardo Molinari e Alessandro Benvenuto. La procuratrice generale Lucia Musti ha deciso di non presentare appello contro la sentenza del tribunale di Torino, decretando l'insussistenza del fatto e chiudendo così un capitolo giuridico significativo per entrambi i politici.

Il procuratore generale presso la Corte¬†d'Appello di Torino, Lucia Musti, ha rinunciato all'appello proposto¬†dal pubblico ministero contro la sentenza del tribunale di Torino che¬†aveva assolto per insussistenza del fatto Riccardo Molinari,¬†capogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Benvenuto, deputato e¬†questore della Camera, e Fabrizio Bruno, funzionario regionale. Per¬†loro l'√¨mputazione in primo grado era stata di assoluzione per il¬†reato di concorso in falso ideologico, in relazione alle elezioni di¬†Moncalieri del 2020. Diventa dunque definitiva la sentenza per gli¬†imputati. 🔗Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Elezioni Moncalieri 2020, assoluzione definitiva per Molinari e Benvenuto

Aggiornamenti pubblicati da altri media

