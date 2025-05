Elezioni Giuseppe Conte M5S a Ravenna | Qui condivisione di responsabilità con il governo comunale

Una visita di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a Faenza e Ravenna ha messo in luce importanti tematiche politiche: dalla condivisione di responsabilità con il governo comunale al sostegno alla larga coalizione di centrosinistra. Tra le critiche al governo Meloni, emerge anche l'urgenza di incentivare la partecipazione al voto.

Il sostegno alla larga coalizione di centrosinistra, le critiche al governo Meloni e la necessità di spingere le persone a tornare a votare. Sono questi alcuni dei temi che hanno contraddistinto la visita di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle a Faenza e a Ravenna. Una visita per. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Giuseppe Conte (M5S) a Ravenna: "Qui condivisione di responsabilità con il governo comunale"

