Elezioni Coni? Uno vale… due | lo strano caso di Andrea Mancino che può votare due volte per lo stesso candidato

In politica non tutti i voti sono uguali, alcuni pesano più di altri. Quello di Andrea Mancino, storico n.1 del biliardo italiano e fedelissimo di Giovanni Malagò, vale addirittura il doppio, letteralmente: è l’unico presidente che nella partita elettorale del Coni voterà infatti due volte. Tra le Federazioni, appunto, per il biliardo, che presiede praticamente da sempre, ma anche tra le discipline associate, per il bridge, di cui è stato nominato commissario da un paio di mesi. Si avvicinano le elezioni del Comitato Olimpico, con la successione di Malagò che si fa sempre più incerta: a parte il candidato di bandiera Ettore Thermes (vela), al momento le fazioni si dividono tra Luciano Buonfiglio (canoa), che avrebbe la benedizione dello stesso Malagò, e Luca Pancalli (Comitato paralimpico), con l’appoggio del ministro Abodi e dell’opposizione a Malagò (Barelli, forse Binaghi). 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

