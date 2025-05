Elezioni comunali 2025 a Volla quando e come si vota | liste e candidati

Le elezioni comunali 2025 a Volla si avvicinano! Domenica 25 e lunedì 26 maggio si voterà per eleggere il nuovo sindaco di Nola, con un possibile ballottaggio fissato per l'8 e 9 giugno. Scopri tutto sulle liste e i candidati in corsa per la carica. Continua a leggere...

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Nola. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elezioni comunali 2025 a Volla, quando e come si vota: liste e candidati

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elezioni comunali 2025 a Volla, quando e come si vota: liste e candidati

Secondo fanpage.it: Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Nola. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Elezioni comunali in Campania 2025, quando e dove si vota: liste e candidati

Da fanpage.it: Elezioni Amministrative del 25 e 26 maggio 2025 in Campania. Al voto 15 comuni, non ci sono capoluoghi di provincia ...

Volla, il Pd candida per il Consiglio anche il poeta-pittore

Si legge su ilmediano.com: A Volla, tra i candidati consiglieri (del PD) alle elezioni comunali del 25/26 maggio incontriamo un personaggio eclettico, Gennaro Iannuzzi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI RITORNA IN ONDA DOMENICA MATTINA ALLE ORE 11

Dalla Parte degli Animali, la trasmissione condotta dall'on. Michela Vittoria Brambilla torna d'ora in poi in onda la domenica mattina alle 11 sempre su Rete 4 (con repliche la domenica alle 14 su La 5 e luned? alle 15,30 ancora su Rete 4).