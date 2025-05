Elezioni comunali 2025 a Nola quando e come si vota | liste e candidati

Le elezioni comunali per il rinnovo del sindaco di Nola si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025. Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra diverse liste e candidati. In caso di ballottaggio, le votazioni si svolgeranno nelle giornate dell'8 e 9 giugno. Scopri di più su come e dove votare.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Nola. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elezioni comunali 2025 a Nola, quando e come si vota: liste e candidati

