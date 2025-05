Elezioni comunali 2025 a Marigliano quando e come si vota | liste e candidati

Le elezioni comunali di Marigliano si svolgeranno domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, dando l'opportunità ai cittadini di eleggere il nuovo sindaco. Se necessario, il ballottaggio avrà luogo l'8 e 9 giugno. Scopri di più su liste e candidati per questo importante appuntamento democratico. Continua a leggere...

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Marigliano. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elezioni comunali 2025 a Marigliano, quando e come si vota: liste e candidati

Secondo fanpage.it: Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco di Marigliano. L’eventuale ballottaggio è previsto per domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Lo riporta marigliano.net: MARIGLIANO - Le Elezioni Comunali si svolgono domenica 25 maggio e lunedì 26 maggio, rispettivamente dalle ore 7:00 alle ore 23:00, il primo giorno e Marigliano: come si vota, candidati sindaci e list ...

Scrive msn.com: Elezioni comunali 2025 in Campania, in provincia di Napoli si andrà al voto in 5 comuni: Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola e Volla. Saranno 191367 le persone che andranno al ...

