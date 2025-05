Elezioni comunali 2025 a Capaccio Paestum quando e dove si vota | liste e candidati

Le elezioni comunali di Capaccio Paestum del 2025 si avvicinano, con le votazioni fissate per domenica 25 e lunedì 26 maggio. I cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e le diverse liste candidati. Un eventuale ballottaggio si terrà l’8 e 9 giugno. Scopri di più su come e dove votare!

Da ilmattino.it: Capaccio Paestum è un comune italiano, in provincia di Salerno. Saranno 18294 gli elettori, ovvero coloro che hanno il diritto di voto. Venti le sezioni previste.

