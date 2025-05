Elezioni Barattoni Pd | Vogliamo il ripristino delle Circoscrizioni e più risorse per le frazioni

Nel contesto delle elezioni, il candidato sindaco del centrosinistra Alessandro Barattoni sottolinea l'importanza di ripristinare le circoscrizioni e garantire maggiori risorse per le frazioni del territorio ravennate. Queste ultime, essenziali per il tessuto sociale e culturale della città, meritano attenzione e investimenti per affrontare le sfide future in un'ottica di sviluppo equo e sostenibile.

Il territorio ravennate è caratterizzato dalle numerose frazioni che lo compongono e che rappresentano un tessuto fondamentale della città, "Proprio per questo - sottolinea il candidato sindaco del centrosinistra alla guida della città, Alessandro Barattoni - nel corso dei prossimi anni i tanti. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, Barattoni (Pd): "Vogliamo il ripristino delle Circoscrizioni e più risorse per le frazioni"

