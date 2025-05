Elezioni a Bertinoro Pier Luigi Bersani arriva per sostenere la candidatura di Filippo Scogli

Nella settimana finale della campagna elettorale per le amministrative del 25 e 26 maggio 2025, la lista “Insieme per Bertinoro” accoglie Pier Luigi Bersani, che sostiene la candidatura di Filippo Scogli. L'incontro si terrà lunedì 19 maggio alle ore 17 presso il centro di Bertinoro, un’importante occasione per discutere di futuro e sviluppo per la comunità.

Nella settimana conclusiva della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, la lista "Insieme per Bertinoro" e il candidato sindaco Filippo Scogli annunciano un evento elettorale con Pier Luigi Bersani. L'esponente dem sarà lunedì 19 maggio alle ore 17 al centro.

