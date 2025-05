Electrolux migliora la situazione | numeri in crescita nel 2025

Electrolux segna un'inversione di tendenza nel 2025, con numeri in crescita che fanno sperare in un futuro promettente. La multinazionale svedese prevede di raggiungere 3,49 milioni di pezzi venduti, in aumento rispetto ai 3,25 milioni del 2024, sostenuta da investimenti di 85 milioni di euro nel 2024 per rilanciare la propria produttività .

Si arresta la caduta di Electrolux, con una ripresa dei volumi che fa ben sperare per il futuro. A livello nazionale la multinazionale svedese prevede una crescita a 3,49 milioni di pezzi, rispetto ai 3,25 milioni del 2024; gli investimenti nel 2024 sono ammontati a 85 milioni di euro, mentre. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Electrolux, migliora la situazione: numeri in crescita nel 2025

Se ne parla anche su altri siti

Forlì, Electrolux: a metà maggio l’incontro per capire le sorti dei lavoratori

Riporta corriereromagna.it: C’è attesa tra i lavoratori della Electrolux per il coordinamento nazionale di gruppo, che dovrebbe tenersi il 14 maggio prossimo. Un incontro che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Istat: c'è stata una crescita record della povertà assoluta

Nel 2020 si sono registrate oltre 2 milioni di famiglie in povertà assoluta, pari al 7,7% del totale e un aumento del 6,4% nel 2019, mentre le persone in stato di povertà assoluta sono state 5,6 milioni, pari al 9,4% del totale.