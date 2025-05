Effetto IA? Microsoft licenzia 6 000 persone e tanti sono ingegneri software

Microsoft ha annunciato il licenziamento di 6.000 persone, con un impatto significativo sugli ingegneri software. In particolare, nel solo stato di Washington, il 40% dei 2.000 dipendenti interessati appartiene a questa categoria. Bloomberg evidenzia come l'avanzamento dell'intelligenza artificiale stia influenzando il mercato del lavoro nel settore tecnologico.

Dei 2.000 dipendenti licenziati solo nello stato di Washington, il 40% sono ingegneri software: è la categoria più colpita, scrive Bloomberg.

Cosa riportano altre fonti

Microsoft licenzia altri 6000 dipendenti per compensare le spese per le IA

Riporta ilsecoloxix.it: New York – Microsoft ha licenziato altri 6000 dipendenti, circa il 3% della sua forza lavoro; le riduzioni riguarderanno tutti i livelli e tutte le aree geografiche, e includeranno anche LinkedIn: “Co ...

Microsoft licenzia le due ingegnere che avevano protestato contro l'uso dell'Ai nel «genocidio di Gaza»

Secondo msn.com: sono state licenziate lunedì con effetto immediato. L'ingegnere informatico di origine marocchina Ibtihal Aboussad, al lavoro sull’Ai di Microsoft da più di tre anni, era stata la prima a ...

