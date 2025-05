Educazione sessuale nelle scuole i giovani chiedono più inclusività e informazione Oltre l’80% chiede esperti esterrni

Un'indagine condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) rivela che oltre l'80% dei giovani tra 11 e 22 anni desidera un'educazione sessuale più inclusiva e informativa nelle scuole, con un forte appello per esperti esterni. Coinvolgendo oltre 2500 partecipanti, questo studio evidenzia l'urgenza di rinnovare il dialogo su temi essenziali per i giovani.

Oltre 2500 giovani tra gli 11 e i 22 anni hanno partecipato a un'indagine condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) in collaborazione con Skuola.net e la cooperativa EbiCo.

