Educazione al buon vivere | al via una serie di incontri con i professionisti del wellness

L'educazione al buon vivere prende forma attraverso una serie di incontri con esperti del wellness. Sabato 17 maggio, presso la sala Suzzi della biblioteca Malatestiana, inizia il progetto ‘Active’ Educational Conference, promosso dall’associazione ‘Time to Move’. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sui temi del benessere e della salute.

🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Educazione al buon vivere: al via una serie di incontri con i professionisti del "wellness"

