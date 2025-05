educational goal gran finale al teatro gesualdo con i più piccoli

Tempo di lettura: 3 minuti Un’intera mattinata dedicata ai bambini, all’ambiente e all’educazione civica. Si terrà martedì 20 maggio, presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, l’evento conclusivo del progetto “Educational Goal”, promosso da “Grande Srl” in collaborazione con il Comune di Avellino e destinato agli studenti delle scuole primarie cittadine. Un percorso educativo innovativo che, per l’intero anno scolastico, ha coinvolto oltre 1000 alunni di 50 classi, attraverso una duplice modalità: la piattaforma digitale “Educational Goal”, con contenuti interattivi ed esperienze di edutainment, e la presenza in aula di educatori specializzati, che hanno affiancato docenti e studenti nella scoperta delle buone pratiche ambientali. Al centro del progetto, la sostenibilità ambientale e in particolare la promozione della raccolta differenziata, raccontata ai più piccoli con un linguaggio semplice, coinvolgente e adatto alla loro età. 🔗Leggi su Anteprima24.it

