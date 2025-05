Educational Goal gran finale al Gesualdo | festa teatro e sostenibilità

Martedì 20 maggio, il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino ospiterà il gran finale del progetto “Educational Goal”, un evento dedicato a bambini, ambiente ed educazione civica. Promosso da “Grande Srl” in collaborazione con il Comune di Avellino, la mattinata avrà come focus la festa, il teatro e la sostenibilità, coinvolgendo i più piccoli in attività significative.

Un'intera mattinata dedicata ai bambini, all'ambiente e all'educazione civica. Si terrà martedì 20 maggio, presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, l'evento conclusivo del progetto "Educational Goal", promosso da "Grande Srl" in collaborazione con il Comune di Avellino e destinato agli.

