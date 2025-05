Edificio senza agibilità | Chiudiamo la palestra

L’edificio non era in regola, i locali hanno perso la agibilità e la palestra ha dovuto chiudere per i prossimi quattro mesi. È quanto è successo alla palestra 0.2 Fitness di Cesena, una catena presente anche a Forlimpopoli, Villa Verucchio e Cattolica. "Per noi - informano i titolari è stata una scelta obbligata". I gestori dello stabile in via Enzo Ferrari, informano infatti di aver saputo solo di recente, dalla proprietà che affitta loro gli spazi, della necessità di eseguire "improrogabili lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della struttura" a partire da maggio. "Ricevuta la comunicazione, il passo successivo è stata l’immediata comunicazione della notizia ai nostri clienti associati con un post diffuso sui social – informano –. E, tra le reazioni, non è mancato qualche commento polemico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

