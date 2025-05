Economia circolare l’Italia leader ma l’import di materiali rimane elevato

L'Italia si conferma leader nell'economia circolare, posizionandosi al secondo posto tra i 27 Paesi dell'UE, subito dopo i Paesi Bassi. Tuttavia, nonostante i progressi nella circolarità e nella produttività delle risorse, l'importazione di materiali rimane elevata, evidenziando la necessità di un ulteriore sviluppo sostenibile nel settore.

L'Italia mantiene il suo primato per livelli di circolarità, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 Paesi Ue ma in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee (Germania, Francia e Spagna). E aumenta la produttività delle risorse, con un miglioramento del 20% rispetto al 2019.

